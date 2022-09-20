В этом районе Азербайджана не будет воды

В связи с ликвидацией аварии, произошедшей на магистральном водопроводе, подача питьевой воды в город Агджабеди будет ограничена.

Как передает Day.Az, по информации, предоставленной ОАО "Азерсу", в настоящее время на месте аварии работает аварийно-спасательная бригада и техника.

После ликвидации аварии водоснабжение города будет восстановлено.