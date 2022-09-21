Устранены технические неполадки в сети Bakcell

Технические неполадки, возникшие сегодня вечером, были полностью устранены, сообщили Day.Az в Bakcell.

"Теперь наши абоненты могут продолжать пользоваться услугами Bakcell. Информация о причинах перебоев в работе сети будет предоставлена позднее. ​​Мы благодарим наших уважаемых абонентов за их понимание и терпение в течение этого периода!", - отметили в компании.