https://news.day.az/society/1497321.html Устранены технические неполадки в сети Bakcell
Устранены технические неполадки в сети Bakcell
Технические неполадки, возникшие сегодня вечером, были полностью устранены, сообщили Day.Az в Bakcell.
"Теперь наши абоненты могут продолжать пользоваться услугами Bakcell. Информация о причинах перебоев в работе сети будет предоставлена позднее. Мы благодарим наших уважаемых абонентов за их понимание и терпение в течение этого периода!", - отметили в компании.
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