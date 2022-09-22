Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в здравоохранении

Сегодня начался двухдневный рабочий визит делегации во главе с министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджа в Азербайджан.

Как сообщили Day.Az в четверг в министерстве здравоохранения Азербайджана, в рамках визита состоялась встреча с турецкой делегацией в минздраве Азербайджана.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил на встрече, что сотрудничество с братской страной в области здравоохранения и медицинской науки является образцовым, как и во всех сферах.

По его словам, цифровизация системы здравоохранения является одним из приоритетных вопросов, стоящих перед минздравом Азербайджана.

"В рамках рабочего визита делегации минздрава Азербайджана в Турцию в мае текущего года у нас были встречи, обсуждения с нашими турецкими коллегами в области цифрового здравоохранения, и мы ощущаем их поддержку. Опыт Турции в этой области бесценен. В цифровизации турецкая модель является одним из мировых лидеров",- сказал Мусаев.

Касаясь темы пандемии COVID-19, министр отметил, что в этот период сотрудничество между двумя странами было еще более активным.

Он отметил, что азербайджано-турецкий бизнес-форум и выставка в области здравоохранения, организованные впервые в Азербайджане, являются ярким примером этого сотрудничества.

"Уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться и впредь, и этот форум создаст новые возможности для инвесторов", - добавил министр.

Также Теймур Мусаев выразил надежду, что совместный медицинский бизнес-форум станет традиционным.

Выразив благодарность за теплый прием, Фахреттин Коджа подчеркнул, что азербайджано-турецкие братские отношения, основывающиеся на прочном фундаменте, являются ярким показателем единства и солидарности стран.

Турецкий министр отметил тесные связи между двумя странами в области здравоохранения. Он напомнил, что в мае текущего года была подписана дорожная карта сотрудничества между министерствами здравоохранения Азербайджана и Турции. Подчеркнув важность дорожной карты для дальнейшего сотрудничества, министр здравоохранения Турции особо подчеркнул, что подписанный документ будет играть важную роль в развитии сектора здравоохранения обеих стран.

В завершение выступления Фахреттин Коджа пригласил азербайджанского коллегу на Медицинский конгресс стран тюркского мира, который состоится в октябре текущего года в Стамбуле.

Отметим, что в рамках двухдневного рабочего визита делегации запланирован также визит в город Шуша.