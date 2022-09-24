https://news.day.az/society/1497916.html Пожар в Хызы потушен
Пожар в Хызы потушен
Несмотря на ветреную погоду и сложность рельефа, пожар в горно-лесистой местности у села Йухары Ангилан Хызынского района потушен благодаря неотложным мерам Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в операции по тушению пожара участвовали соответствующие силы МЧС и сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.
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