Пожар в Хызы потушен

Несмотря на ветреную погоду и сложность рельефа, пожар в горно-лесистой местности у села Йухары Ангилан Хызынского района потушен благодаря неотложным мерам Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в операции по тушению пожара участвовали соответствующие силы МЧС и сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.