Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 30 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 18-20° тепла, днем 24-27° тепла. В Баку ночью 18-20° тепла, днем 25-27° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм ртутного столба до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем 28-33° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.