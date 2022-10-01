https://news.day.az/society/1499716.html Тяжелое ДТП в Джалилабаде - есть погибшие
Тяжелое ДТП в Джалилабаде - есть погибшие
На участке Алят-Астаринской магистрали, проходящем через Джалилабадский район, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "ВАЗ-2107" съехал с дороги и врезался в дерево.
В результате аварии погибли 2 человека.
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