Тяжелое ДТП в Джалилабаде
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На участке Алят-Астаринской магистрали, проходящем через Джалилабадский район, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "ВАЗ-2107" съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии погибли 2 человека.