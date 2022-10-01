https://news.day.az/society/1499925.html Пожар в жилом доме в Баку
Пожар в жилом доме в Баку
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Лютфи Заде в Хатаинском районе Баку.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило МЧС. В связи с поступившей информацией на место происшествия были вызваны подразделения Государственной службы пожарной охраны и спасатели Службы спасения особого риска МЧС.
Мероприятия по тушению пожара продолжаются.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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