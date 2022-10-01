Пожар в жилом доме в Баку

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Лютфи Заде в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило МЧС. В связи с поступившей информацией на место происшествия были вызваны подразделения Государственной службы пожарной охраны и спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

Мероприятия по тушению пожара продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.