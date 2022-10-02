https://news.day.az/society/1500007.html В Геранбое столкнулись два легковых автомобиля, есть погибший и пострадавшие
В Геранбое столкнулись два легковых автомобиля, есть погибший и пострадавшие
В Геранбое произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке дороги Геранбой-Тартер, проходящем через территорию района, столкнулись два легковых автомобиля марки "ВАЗ".
В момент аварии 31-летний Фаррух Оруджев погиб на месте происшествия, а 34-летний Замиг Гасанов, 31-летний Фахри Новрузов и 39-летний Федаи Гусейнов получили травмы и были госпитализированы.
По факту проводится расследование.
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