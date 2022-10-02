В Геранбое столкнулись два легковых автомобиля, есть погибший и пострадавшие

В Геранбое произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке дороги Геранбой-Тартер, проходящем через территорию района, столкнулись два легковых автомобиля марки "ВАЗ".

В момент аварии 31-летний Фаррух Оруджев погиб на месте происшествия, а 34-летний Замиг Гасанов, 31-летний Фахри Новрузов и 39-летний Федаи Гусейнов получили травмы и были госпитализированы.

По факту проводится расследование.