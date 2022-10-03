https://news.day.az/society/1500155.html Ильгар Мусаев о киберугрозах в отношении Азербайджана
Ильгар Мусаев о киберугрозах в отношении Азербайджана
Отечественная война Азербайджана, а также недавние, в сентябре, события на границе показали и то, что киберугрозы в отношении Азербайджана возрастают.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев, выступая на саммите "Глобальная гибридная война и кибербезопасность" в Баку.
"Поэтому мы должны совместно работать в этой сфере и предотвращать киберугрозы", - сказал он.
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