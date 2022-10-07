LG и SmartOn представили в Баку инновационную систему воздушного охлаждения Multi V 5

В прошедшие дни в отеле Hilton Baku прошло мероприятие, посвященное партнерству в области систем промышленного кондиционирования одного из крупнейших мировых производителей потребительской электроники и бытовой техники LG с азербайджанской компанией партнёр, долгие годы являющейся официальным дистрибьютором этой южнокорейской марки в нашей стране.

Одной из отраслей деятельности компании LG, продукция которой давно и успешно завоевала азербайджанский рынок, является комплексное отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC), а также энергетические решения, предоставляющие полный ассортимент продукции, отвечающей потребностям потребителя. Сегодня именно промышленные кондиционеры LG являются наиболее энергоэффективными и надежными решениями для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха - от одиночных устройств, идеально подходящих для небольших и средних помещений, до Multi V с основной технологией VRF от LG. Многие ведущие мировые компании выбирают системные кондиционеры LG, так как эта компания является поставщиком комплексных энергетических решений, которые внедрены в системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в различных регионах мира.

Открывая мероприятие, глава представительства LG Electronics Gulf FZE в Азербайджане Джо Ким поблагодарил всех гостей за присутствие на event'е и подчеркнул важность сотрудничества LG с компанией партнёра, которое на протяжении долгих лет было и остается довольно эффективным. Также в своей речи Джо Ким выразил благодарность за поддержку всем партнерам в Азербайджане, способствовавшим популяризации и продажам бренда на азербайджанском рынке, отметив, что и в будущем LG продолжит удивлять азербайджанских потребителей своими инновационными продуктами, один из которых - Multi V 5 - стал главным "героем" мероприятия.

Multi V 5 - это интегрированное решение для высотных зданий, сочетающее в себе передовые технологии, контролирующее влажность и температуру воздуха с помощью системы управления Dual Sensing Control и обеспечивающее экономию энергии и снижение расходов на эксплуатацию. Это решение успешно сочетает в себе энергоэффективность мирового уровня, созданную с использованием инновационных технологий, успешно обеспечивающих комфортное охлаждение, улучшенный нагрев и интеллектуальное управление нагрузкой Ко всему прочему он оснащен передовым инверторным компрессором, повышающим энергоэффективность и надежность компрессора. Подчеркнем также и тот факт, что технология непрерывного обогрева усовершенствована благодаря задержке оттаивания на основе датчика влажности, частичному оттаиванию и интеллектуальному маслообеспечению на основе датчика уровня масла.

Директор SmartOn Игбал Джафаров также выступил на мероприятии, поблагодарив всех партнеров за успешное сотрудничество и отметив, что в будущем оно будет еще более продуктивным. Говоря о многолетнем партнерстве с LG, он особо подчеркнул, что его компания сделает все от нее зависящее, чтобы инновационный продукт Multi V 5 стал мега-успешным на азербайджанском рынке.

В ходе event'a глава представительства LG Electronics Gulf FZE в Азербайджане Джо Ким дал блиц-интервью представителям ведущих азербайджанских СМИ, ответив на интересующие их вопросы.

- Каково ваше видение бизнеса систем кондиционирования воздуха LG в Азербайджане?

- Решение для охлаждения является жизненно важной частью каждого объекта, однако при выборе долгосрочного решения ключевыми факторами, которые следует учитывать, являются комфорт и энергоэффективность. Имея это в виду, мы хотели бы быть долгосрочным партнером владельцев бизнеса, предоставляя оптимизированные решения HVAC, соответствующие их потребностям. LG предлагает широкий спектр решений для кондиционирования воздуха, начиная с VRF и заканчивая отдельными блоками.

- Какие шаги предпринимаются для содействия достижению глобальной цели по нулевому выбросу углерода к 2030 году?

- Для компании LG на первом плане находятся разработки решений, поддерживающих глобальные требования по охране окружающей среды. Системы VRF кондиционирования воздуха LG оснащены инверторным компрессором, обеспечивающим совершенно иной уровень энергосбережения для бизнеса и жилых помещений и максимизирующим энергоэффективность за счет автоматической регулировки рабочего диапазона при достижении заданной температуры. Это не только обеспечивает энергоэффективность мирового класса, но и повышает комфорт при охлаждении.

LG Multi V 5 по своей сути представляет собой интегрированное решение для высотных зданий, в котором используются передовые технологии для отличного охлаждения и обогрева с максимальной энергоэффективностью и минимальными эксплуатационными расходами. Предназначенная для азербайджанского рынка система кондиционирования воздуха LG предлагает комфорт и удобство для круглогодичного охлаждения и обогрева жилых и коммерческих помещений, в зависимости от того, какое решение соответствует вашим потребностям. Конструкция LG Multi V 5 также обеспечивает высокую производительность в коррозионно-активных средах благодаря эксклюзивному теплообменнику LG Ocean Black Fin, который обеспечивает надежность и долгий срок службы даже в среде, насыщенной коррозионно-активными веществами.

- Что ваша компания обещает своим клиентам в Азербайджане?

- Компания LG имеет многолетний опыт оказания помощи предприятиям в внедрении более комплексных и эффективных технологий кондиционирования. Мы взяли на вооружение ценные идеи сообщества HVAC, стремимся предоставлять решения, которые решают реальные бизнес-задачи, такие как сокращение операционных расходов и обеспечение более безопасной физической среды.

Приобрести инновационное решение Multi V 5, отличающееся лучшими характеристиками в своей сфере, можно у официального дистрибьютора LG в Азербайджане - компании партнёра.

Центр продажи бытовой и электронной техники SmartOn расположен по адресу: улица Ахмеда Раджабли, 18А (недалеко от станции метро "Нариман Нариманов"), а с 2015 года магазин функционирует и в Сети по адресу www.smarton.az