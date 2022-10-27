В Баку построили вторую наземную станцию метро

Полностью завершены строительно-монтажные работы на станции Ходжасан и в Ходжасанском электродепо Бакинского метрополитена.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам заместитель председателя правления ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов в рамках выставки, посвященной 55-летию метрополитена.

Он отметил, что в настоящее время на станции ведутся тестовые работы.

"На повестке ввод станции в эксплуатацию до конца года. Уже завершены работы на станции и в депо. В настоящее время на станции проводятся тестовые работы, организация движения поездов находится на завершающей стадии. После полного завершения работ станция будет открыта для пассажиров", - сказал Мамедов.