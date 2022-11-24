https://news.day.az/society/1513883.html В Азербайджане предотвращено еще одно незаконное строительство - ФОТО - ВИДЕО
В Азербайджане предотвращено еще одно незаконное строительство - ФОТО - ВИДЕО
Государственное Агентство МЧС по надзору за безопасностью в строительстве продолжает выполнение возложенных на него задач по обеспечению безопасности в строительстве.
Как сообщили Day.Az в МЧС, выявлен факт строительства ООО "Caspian Survey and Vetting Services Ltd" нежилого объекта площадью 1000 квадратных метров без соответствующих документов по адресу Гарадагский район, Сальянское шоссе, 28-30 километр.
В результате мер, осуществляемых Агентством, незаконные строительные работы были приостановлены, объект взят под контроль.
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