Похвальная инициатива министра молодежи и спорта Азербайджана

25 ноября утром министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, присоединившись к инициативе Baku City Circuit, отправился на работу пешком.

Как передает Day.Az, об этом министр сообщил на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что ездит на работу на общественном транспорте или пешком. Гаибов сказал, что это полезная инициатива для здорового образа жизни и защиты окружающей среды.

Министр призвал всех присоединиться к этой инициативе.

Учитывая насколько ныне много пробок в Баку, его инитиатива весьма является положительным призывом и советом, ведь как никак движение - это жизнь. Являясь министром молодежи и спорта, Гаибов подал личный пример, поддерживая движение за заботу об укружающей среде. Тем не менее в соцсетях нашлись те, кто отнесся негативно к такому полезному совету, оставляя в комментариях непонятную и нелогичную критику.

Просматривая каждый день просторы Интернета, те же люди часто натыкаются на видео, как чиновник, допустим, в Европе или США, ездит на работу на велосипеде и пришел куда-то пешком. Подобного рода ролики быстро набирают лайки и шейры. Поэтому не совсем ясно, почему такой же пример от Фарида Гаибова должен оцениваться как-то негативно.

Ежедневно в столице сотни тысяч автомобилей выпускают выхлопные газы, оказывая негативное влияние на здоровье человека и окружающую нас среду, а нескончаемые утром и вечером пробки становятся причиной опозданий. Врачи и экологи, кстати, постоянно бьют тревогу по этому поводу. Но и без этого все прекрасно знают, какому воздействию мы постоянно подвергаем сами себя.

Призыв Фарида Гаибова, который в ответе за молодежь и спорт, на этом фоне является искренним проявлением заботы. Поэтому удивительно, что подобный призыв оказался воспринят как-то негативно.

Ходьба - это упражнение №1, которое врачи рекомендуют большинству своих пациентов, ибо она снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 11%. Это и доказано, и не требует ничего, кроме пары кроссовок. Зато даёт огромные преимущества для организма. Просто гуляя, мы снижаем риск многих хронических заболеваний и заставляем свой мозг работать активнее. Кроме того, можно совместить прогулку и встречу с близкими. Приятный променад с другом или любимым человеком только приумножит положительный эффект и улучшит настроение. И это только начало списка преимуществ пеших прогулок для здоровья и экологии.

Врачи подчеркивают, что ежедневные пешие прогулки помогают снизить давление, улучшить работу сосудов и сердца, легких, пищеварительной системы. Во время ходьбы мышцы получают достаточную нагрузку, а суставы и кости укрепляются. А это хорошая профилактика артрита. Регулярные пешие прогулки не только помогут держать себя в хорошей форме, но и улучшить настроение, избавиться от стресса и тревоги, предупредить развитие заболеваний.

Примечательно, что результаты сразу нескольких научных исследований показали, что значительную пользу для здоровья можно получить, если ежедневно проходить намного меньше 10 тысяч шагов. Например, результаты исследования ученых из Гарвардского университета, в котором приняло участие более 16 000 пожилых женщин, показало, что среди женщин, которые ежедневно проходили не менее 4400 шагов в день, был значительно снижен риск преждевременной смерти по сравнению с их менее активными сверстницами.

В ходе работы команда ученых проанализировала большой объем научных исследований и связала более высокую скорость ходьбы с уменьшением риска смерти практически от всего, кроме рака. В других исследования также наблюдается связь долголетия и ходьбы. Так, в ходе исследования, опубликованного в журнале Mayo Clinic Proceedings, ученые проанализировали ожидаемую продолжительность жизни почти 475 000 мужчин и женщин, которые сообщили о скорости своей ходьбы. Результаты показали, что те, кто ходит быстро - со скоростью приблизительно пять километров в час - могут рассчитывать прожить примерно на 15-20 лет дольше, чем те, кто ходит медленные или те, кто ходит со скоростью до трех километров в час.

В общем, физически активное передвижение может принести обществу значительные выгоды с точки зрения транспорта, здоровья и окружающей среды. Однако в большинстве стран, в Азербайджане в том числе, способы физически активного передвижения, такие как ходьба пешком и езда на велосипеде, слишком долго игнорировались. Но такое положение вещей вскоре должно измениться, так как текущее десятилетие обещает стать поворотным в развитии физически активной городской мобильности. Во всём мире среди урбанистов идёт процесс переосмысления городских пространств и функций.

Считаем, что призыв министра Фарида Гаибова актуален как никогда и ничего плохого в нем нет. Движение - это жизнь. А клавиатурным хейтерам, кстати, было бы полезно иногда выйти на улицу и подышать свежим воздухом, гуляя, например, по шикарному приморскому бульвару.