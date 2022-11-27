https://news.day.az/society/1514808.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 39 случаев заражения коронавирусом, 34 человека вылечилис, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 232 случая заражения коронавирусной инфекцией, 813 976 человек вылечились, 9 976 - скончались, число активных больных составляет 280.
За последние сутки в стране проведены 1 337 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 370 771.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре