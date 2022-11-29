Ведущие журналисты Европы обсудили в Брюсселе актуальные проблемы СМИ и медиа

В Брюсселе прошел Европейский симпозиум по журналистике (European Journalism Symposium), первое крупное мероприятие подобного рода, которое объединило ведущих медиаменеджеров и журналистов из стран Евросоюза, Южного Средиземноморья и "Восточного партнерства". От Азербайджана на мероприятие был приглашен главный редактор агентства международной информации Trend Эмин Алиев, передает Day.Az.

В мероприятии приняли участие около ста спикеров из 25 разных стран. В рамках EJS состоялось несколько панельных дискуссий, посвященных актуальным вызовам, стоящим перед медиа Европы. В частности, участники обсудили проблемы борьбы с военной пропагандой, дезинформацией и организованным распространением фейков, проблемы обучения молодых специалистов в области СМИ и другие вопросы.

В ходе обсуждений было подчеркнуто, что борьба с фейк-ньюс и вмешательством третьих стран в конфликты на континенте превратились в одну из важнейших проблем информационного пространства. Кроме того, в ходе главной сессии EJS участники мероприятия приняли участие в дискуссии с вице-президентом Еврокомиссии Верой Йоуровой и получили возможность обмена мнениями как о геополитической ситуации на континенте, так и о влиянии СМИ на формирование общественного мнения в странах Европы.

Европейский симпозиум по журналистике прошел впервые. Организаторы намерены проводить его дважды в год и превратить EJS в крупную площадку, на которой журналисты смогут обсудить свои профессиональные проблемы с представителями общественности, исследователями, политическими и экономическими экспертами и активистами.

Мероприятие организовано совместно c IHECS (Институт высших исследований социальных коммуникаций - École de journalisme de Bruxelles) и французской ассоциацией Journalisme & Citoyenneté в партнерстве с программой EU Neighbours East.