В Баку женщина стала жертвой мошенницы

В Баку женщину обвиняют в мошенничестве.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, в отношении К.Кязымовой возбуждено уголовное дело по статье 178.1 (мошенничество) УК АР. Она обвиняется в присвоении денег Н.Османовой путем обмана.

По имеющейся информации, Османова хотела приобрести дом в ипотеку. Зная об этом, К.Кязымова сказала, что поможет, и получила от Н.Османовой 3 500 манатов, однако, заполучив деньги, не сдержала обещания.

После того как потерпевшая осознала, что ее обманули, она обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время уголовное дело К.Кязымовой рассматривается в Низаминском районном суде.