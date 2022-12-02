https://news.day.az/society/1516299.html В Баку женщина стала жертвой мошенницы
В Баку женщина стала жертвой мошенницы
В Баку женщину обвиняют в мошенничестве.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, в отношении К.Кязымовой возбуждено уголовное дело по статье 178.1 (мошенничество) УК АР. Она обвиняется в присвоении денег Н.Османовой путем обмана.
По имеющейся информации, Османова хотела приобрести дом в ипотеку. Зная об этом, К.Кязымова сказала, что поможет, и получила от Н.Османовой 3 500 манатов, однако, заполучив деньги, не сдержала обещания.
После того как потерпевшая осознала, что ее обманули, она обратилась в правоохранительные органы.
В настоящее время уголовное дело К.Кязымовой рассматривается в Низаминском районном суде.
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