Жестокое убийство в Бейлагане 4 членов одной семьи

Фуаду Джалилзаде, обвиняемому в убийстве 4 членов одной семьи в Бейлагане, предъявлено обвинение по статье УК АР 120.2.7 (убийство двух и более лиц), сообщает в субботу Day.Az.

Отметим, что накануне Фуад Джалилзаде (1995 г.р.) на почве вражды застрелил Гулиева Надира Джумшуд оглу, его супругу Тергюль Гулиеву, а также их сыновей Амина и Хаяла Гулузаде.