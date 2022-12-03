https://news.day.az/society/1516415.html Жестокое убийство в Бейлагане 4 членов одной семьи - Возбуждено уголовное дело
Жестокое убийство в Бейлагане 4 членов одной семьи - Возбуждено уголовное дело
Фуаду Джалилзаде, обвиняемому в убийстве 4 членов одной семьи в Бейлагане, предъявлено обвинение по статье УК АР 120.2.7 (убийство двух и более лиц), сообщает в субботу Day.Az.
Отметим, что накануне Фуад Джалилзаде (1995 г.р.) на почве вражды застрелил Гулиева Надира Джумшуд оглу, его супругу Тергюль Гулиеву, а также их сыновей Амина и Хаяла Гулузаде.
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