https://news.day.az/society/1516428.html Хорошая новость для этих медработников - решение Кабмина
Хорошая новость для этих медработников - решение Кабмина
Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медработников, участвующих в мероприятиях по борьбе с COVID-19.
Как передает Day.Az, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, срочная надбавка к зарплате этих лиц будет выдаваться до 1 января 2023 года.
Ранее этот срок был установлен до 1 ноября 2022 года.
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