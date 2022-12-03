Хорошая новость для этих медработников

Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медработников, участвующих в мероприятиях по борьбе с COVID-19.

Как передает Day.Az, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, срочная надбавка к зарплате этих лиц будет выдаваться до 1 января 2023 года.

Ранее этот срок был установлен до 1 ноября 2022 года.