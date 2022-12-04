Пожар в многоэтажном жилом здании в Баку - ВИДЕО
Прошлой ночью на горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в многоэтажном здании, расположенном в Хатаинском районе города Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, к тушению пожара были немедленно привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска.
При оценке эксплуатационных условий на месте происшествия было установлено, что пожар произошел в деревянном строении, расположенном на 16-м этаже шестнадцатиэтажного жилого дома, и существует высокий риск его расширения и перемещения в квартиры многоэтажки.
Благодаря оперативным мероприятиям, проведенным силами МЧС в соответствии с условиями операции, огонь был в короткие сроки потушен, не допустив его распространения на близлежащие квартиры.
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