Пожар в многоэтажном жилом здании в Баку

Прошлой ночью на горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в многоэтажном здании, расположенном в Хатаинском районе города Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, к тушению пожара были немедленно привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска.

При оценке эксплуатационных условий на месте происшествия было установлено, что пожар произошел в деревянном строении, расположенном на 16-м этаже шестнадцатиэтажного жилого дома, и существует высокий риск его расширения и перемещения в квартиры многоэтажки.

Благодаря оперативным мероприятиям, проведенным силами МЧС в соответствии с условиями операции, огонь был в короткие сроки потушен, не допустив его распространения на близлежащие квартиры.