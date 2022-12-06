https://news.day.az/society/1517013.html В Сумгайыте два человека задохнулись угарным газом
В Сумгайыте два человека задохнулись угарным газом
В Сумгайыте зафиксирован факт смерти из-за отравления угарным газом.
Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован в 13-м микрорайоне города.
В одной из квартир 19-летний Рауф Гаджиев и 32-летний Намиг Алиев задохнулись от угарного газа.
Их тела были переданы на судмедэкспертизу.
По факту проводится расследование
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