В Сумгайыте два человека задохнулись угарным газом

В Сумгайыте зафиксирован факт смерти из-за отравления угарным газом.

Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован в 13-м микрорайоне города.

В одной из квартир 19-летний Рауф Гаджиев и 32-летний Намиг Алиев задохнулись от угарного газа.

Их тела были переданы на судмедэкспертизу.

По факту проводится расследование