Долги этих лиц могут быть списаны?

Жильцы дома, расположенного на улице Сурхая Джаббарова в бакинском поселке Бакиханов, жалуются на отсутствие отопления в квартирах. При этом им приходят квитанции об оплате якобы оказанной услуги.

Как передает Day.Az, один из граждан сообщил Xəzər TV, что, несмотря на то, что в его квартиру 7 или 8 лет нет отопления, за ним числится долг в размере 170 манатов.

Жильцы дома заявили, что обратились в соответствующие органы для списания задолженности за неиспользованное тепло.