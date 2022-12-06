https://news.day.az/society/1517174.html В торговом центре Баку ограбили женщину
В торговом центре Баку ограбили женщину
В одном из столичных торговых центров ограбили женщину.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в полицию поступила информация об ограблении жительницы столицы в одном из торговых центров Наримановского района.
В результате оперативных мероприятий, проведенных 18-м отделом Наримановского РУП был установлен и задержан житель столицы Эмиль Сулейманов, подозреваемый в совершении преступления.
По факту в Наримановском РУП ведется расследование.
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