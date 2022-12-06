В торговом центре Баку ограбили женщину

В одном из столичных торговых центров ограбили женщину.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в полицию поступила информация об ограблении жительницы столицы в одном из торговых центров Наримановского района.

В результате оперативных мероприятий, проведенных 18-м отделом Наримановского РУП был установлен и задержан житель столицы Эмиль Сулейманов, подозреваемый в совершении преступления.

По факту в Наримановском РУП ведется расследование.