https://news.day.az/society/1517244.html Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане? - ФОТО
Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане? - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 307 человек, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 77, вторую - 60, три и более -136, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 34 человека.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 924 396. Первую дозу вакцины получили 5 393 406, вторую - 4 874 541, три и более - 3 392 36, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 089 человек.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре