Хорошая новость для ряда медработников

Продлен срок выплаты срочных надбавок к заработной плате медицинских работников, принимающих участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусом нового типа (COVID-19).

Как сообщает в четверг Day.Az, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.