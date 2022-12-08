https://news.day.az/society/1517730.html Хорошая новость для ряда медработников - решение Кабмина
Хорошая новость для ряда медработников - решение Кабмина
Продлен срок выплаты срочных надбавок к заработной плате медицинских работников, принимающих участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусом нового типа (COVID-19).
Как сообщает в четверг Day.Az, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.
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