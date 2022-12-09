https://news.day.az/society/1518011.html В Азербайджане стартует годовая кампания, посвященная Всеобщей декларации прав человека
В Азербайджане стартует годовая кампания, посвященная Всеобщей декларации прав человека
В Азербайджане стартует годовая кампания, посвященная Всеобщей декларации прав человека.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев в Азербайджане Гвидо Амброзо, выступая на мероприятии, посвященном 75-й годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека.
Он отметил, что эта декларация является наиболее часто переводимым документом.
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