В Азербайджане стартует годовая кампания, посвященная Всеобщей декларации прав человека.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев в Азербайджане Гвидо Амброзо, выступая на мероприятии, посвященном 75-й годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека.

Он отметил, что эта декларация является наиболее часто переводимым документом.

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