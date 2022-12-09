https://news.day.az/society/1518022.html Утверждены пошлины и льготы для работающих в Карабахе
Утверждены пошлины и льготы для работающих в Карабахе
Утверждены пошлины и льготы для работающих на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики.
Согласно изменениям, в Кодекс добавляется понятие "Специалист, работающий на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики".
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