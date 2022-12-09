Утверждены пошлины и льготы для работающих в Карабахе

Утверждены пошлины и льготы для работающих на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики.

Согласно изменениям, в Кодекс добавляется понятие "Специалист, работающий на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики".

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