Вниманию желающих приобрести квартиру в Азербайджане

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана посредством портала ms.sosial.gov.az начало онлайн-продажу квартир в новых жилых домах в поселках Рамана, Умид, Кюрдеханы, а также в Абшеронском и Самухском районах.

Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве, портал, на котором предоставляется возможность ознакомления и выбора квартир, уже доступен гражданам (https://www.youtube.com/watch?v=FdY-CV9RwIw).

Средства, собранные от продаж, будут направлены на обеспечение квартирами и индивидуальным жильем членов семей шехидов и инвалидов войны, в других регионах нашей страны.

Телефон колл-центра для дополнительной информации - 142.