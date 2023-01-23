МИР 24" - 10лет: вместе интересно

Юбилейная эстафета в МТРК "Мир" продолжается: в прошлом году телерадиокомпания отметила свое 30-летие, а 1 января 2023 года телеканалу "МИР 24" исполнилось 10 лет! Уникальный новостной канал - первый евразийский. Входит в содружество ресурсов МТРК "Мир" и с 2013 года объединяет людей в странах СНГ и Грузии.

Первоначально "МИР 24" создавался как новостной канал. Сегодня это телеканал, где есть все: специальные репортажи, тематические рубрики, собственные документальные фильмы и авторские программы о жизни Содружества. Над их созданием работают 11 филиалов и представительств в девяти странах, передает Day.Az.

Председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин:

"МИР 24" - это первый евразийский информационный телеканал. Сегодня его смотрят в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, а также в Болгарии, Германии, Израиле, Монголии, США, Южной Корее и других странах". Слоган "МИР 24" - "Вместе интересно". И это действительно так благодаря нашей многонациональной команде: 11 филиалов и представительств в странах СНГ и в Грузии. 30 лет "Мир" знакомит людей с разными культурами, традициями и обычаями. И каждый день мы рассказываем о том, что происходит в странах Содружества".

Флагманским продуктом телеканала остаются новости. Информационные выпуски в эфирекаждый час, включая ежедневный дайджест "Сегодня в Содружестве". Уникальность новостей не только в географии.Это всегда проверенные факты, закрытая журналистская позиция и репортажи от первого лица. Новости готовятсобственные корреспонденты, которые живут и работают в странах Содружества и в Грузии.

Отдельный цикл "Евразия" посвящен стилю жизни стран СНГ и Грузии: о городах, их жителях, культурных и спортивных событиях, о том, что здесь производят и продают. "Евразия. Дословно", "Евразия. Культурно", "Евразия. Регионы" и другие проектывместе создают портретСодружества, с которым "МИР 24" каждый день знакомитсвоих зрителей. Сегодня потенциальная аудитория канала- 80 млн человек.

"МИР 24" -это еще и документальные фильмы собственного производства. "Фабзайцы", "Дорога 101", цикл к 30-летию СНГ "Независимость. Миссия выполнима", фильмы о путешествиях на Урал, в Арктикуиеще много эксклюзива. Лучшие проекты телеканала "МИР" тоже здесь. Итоговая информационно-аналитическая программа "Вместе" с Екатериной Абрамовой и "Исторический детектив" с Николаем Валуевым очень популярны и на канале, и в интернете. С начала 2022 года два десятка сюжетов программы "Вместе", которая в прошлом году отметила 25-летие, стали миллионниками по просмотрам на YouTube-канале "МИР 24".

За 10 лет "МИР 24" вырос из новостного канала в мультиформатный ресурс с информационным порталомMir24.tv, соцсетями и YouTube-каналом. Единая информационная экосистема дает доступ к актуальному контенту в удобном цифровом формате.У "МИР 24" почти 2,5 млн подписчиков на YouTube и "Золотая кнопка", а за 2022 год число просмотров на канале достигло 706,4 млн. Кроме программ, на цифровых ресурсах @Mir24tv размещаются тематические спецпроекты. Один из самых масштабных- цикл виртуальных экскурсий"60 лет - полет нормальный" к юбилею первого полета человека в космос.

"МИР 24" дважды становился лауреатом национальной премии "Большая цифра": в 2022 году - в номинации "Новости и бизнес", в 2017 году - в номинации "Лучший информационно-деловой канал". Проекты канала тоже регулярно получают награды, в их числе "ТЭФИ-Содружество", "Золотой луч", "ТЭФИ-Регион".Значительный рост и успехи канала − заслуга его команды, ставшей настоящей семьей.

Современный информационный канал "МИР 24" формирует единое медиапространство с помощью новых технологий,и,как и 10 лет назад, объединяет людей по всему Содружеству.