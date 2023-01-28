С 2023 г. в Азербайджане будет расширяться стипендиальная программа для студенток

С 2023 года в Азербайджане будет расширяться стипендиальная программа для студенток.

Об этом сказал в субботу министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе мероприятия, посвященного фестивалю STEM", передает Day.Az.

По его словам, здесь речь не только о государственных, но и частных стипендиях.

"Так, например, есть стипендия имени доктора Шахлы Гараевой, которую ежегодно получают 30-40 студенток. Я считаю, что число таких видов стипендий будет только расти", - добавил он.

Отметим, что STEM - это новый подход в образовании, когда все отрасли в сфере естественных наук и технических знаний объединены, и обучающийся получает эти знания не из учебника, а через решение творческих задач.