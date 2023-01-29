В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 28 человек вылечились.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса никто не скончался.

На сегодняшний день в стране выявлено 827 903 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 590 человек вылечились, число активных больных составляет 232. Всего скончался 10 081 человек.