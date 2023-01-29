https://news.day.az/society/1532881.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 28 человек вылечились.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса никто не скончался.
На сегодняшний день в стране выявлено 827 903 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 590 человек вылечились, число активных больных составляет 232. Всего скончался 10 081 человек.
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