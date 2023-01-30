Скелет мужчины найден в Габале
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

В Габале в предгорье найден скелет мужчины.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сегодня днем в гористой местности села Нохургышлаг Габалинского района обнаружен скелет мужчины.

Для установления личности мужчины сотрудниками полиции и прокуратуры проводятся соответствующее расследование.