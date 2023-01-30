https://news.day.az/society/1532921.html Скелет мужчины найден в Габале
Скелет мужчины найден в Габале
В Габале в предгорье найден скелет мужчины.
Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сегодня днем в гористой местности села Нохургышлаг Габалинского района обнаружен скелет мужчины.
Для установления личности мужчины сотрудниками полиции и прокуратуры проводятся соответствующее расследование.
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