В Огузе сгорел дворец торжеств

В одном из дворцов торжеств в селе Падар Огузского района произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, на кухне одноэтажного дворца торжеств общей площадью 1 250 кв. м загорелись один электрощит, одна полка и деревянные балки.

Остальная часть дворца была защищена от огня.

Пожар потушен.