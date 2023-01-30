https://news.day.az/society/1533040.html В Огузе сгорел дворец торжеств
В Огузе сгорел дворец торжеств
В одном из дворцов торжеств в селе Падар Огузского района произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, на кухне одноэтажного дворца торжеств общей площадью 1 250 кв. м загорелись один электрощит, одна полка и деревянные балки.
Остальная часть дворца была защищена от огня.
Пожар потушен.
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