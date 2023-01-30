https://news.day.az/society/1533077.html Серьезное ДТП в Баку
Серьезное ДТП в Баку
В Насиминском районе Баку на территории, так называемой "Шамахинки", произошло серьезное ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель автомобиля Toyota Рамин Мамедов не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в бетонное ограждение, а затем в фонарный столб, после чего опрокинулась.
Из-за аварии дорожному хозяйству был нанесен ущерб.
На место ДТП прибыли сотрудники полиции.
По данному факту назначена автотехническая экспертиза, ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре