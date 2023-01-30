Серьезное ДТП в Баку

В Насиминском районе Баку на территории, так называемой "Шамахинки", произошло серьезное ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель автомобиля Toyota Рамин Мамедов не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в бетонное ограждение, а затем в фонарный столб, после чего опрокинулась.

Из-за аварии дорожному хозяйству был нанесен ущерб.

На место ДТП прибыли сотрудники полиции.

По данному факту назначена автотехническая экспертиза, ведется расследование.