https://news.day.az/society/1533321.html Несчастный случай на Абшероне, есть погибшие
Несчастный случай на Абшероне, есть погибшие
Два человека скончались от отравления угарным газом в поселке Сарай Абшеронского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жертвами несчастного случая стали Юсифов Сиясет Мирза оглу, 1960 года рождения и Алиев Кямиль Исмаил оглу, 1963 года рождения.
Имя и фамилия третьего пострадавшего пока неизвестно, он госпитализирован.
Его состояние оценивается как тяжелое.
Отметим, что все они работали на стройке и проживали совместно в арендованном доме.
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