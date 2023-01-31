Два человека скончались от отравления угарным газом в поселке Сарай Абшеронского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жертвами несчастного случая стали Юсифов Сиясет Мирза оглу, 1960 года рождения и Алиев Кямиль Исмаил оглу, 1963 года рождения.

Имя и фамилия третьего пострадавшего пока неизвестно, он госпитализирован.

Его состояние оценивается как тяжелое.

Отметим, что все они работали на стройке и проживали совместно в арендованном доме.