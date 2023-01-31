В Азербайджане в 2022 г. по алиментам было выплачено 100 млн манатов

В Азербайджане в прошлом году по алиментам было выплачено 100 миллионов манатов.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом было сказано 31 января на заседании в гибридном формате коллегии министерства юстиции под председательством министра Фикрета Мамедова.

Было отмечено, что экономический прогресс и рост гражданского оборота привели к увеличению числа операций, связанных с нотариатом и регистрацией актов гражданского состояния. За год оформлено более 4,7 миллиона нотариальных действий, количество пользователей электронных услуг превысило 2,4 миллиона.

Были продолжены действенные меры по исполнению судебных решений, сыгравших важную роль в восстановлении нарушенных прав граждан, обеспечено исполнение более полумиллиона документов, юридическим и физическим лицам обеспечена выплата средств на сумму в 2,4 раза больше по сравнению с предыдущим годом - 1,4 миллиарда манатов, в том числе по алиментным требованиям - 100 миллионов манатов.