На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в сторону центра;

2. Проспекта Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

4. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буньядова;

6. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Азадлыг проспекти";

7. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

8. Проспект Бабека, в сторону центра;

9. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Улица Афиаддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

11. Затор наблюдается в направлении улицы Ниязи, круг "Азнефть".