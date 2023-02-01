В столице задержана женщина, около 100 раз обратившаяся в полицию

В Баку задержана женщина, которая нарушила порядок работы полицейского отделения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 42-летняя жительница Исмайыллы Кямаля Рауфзаде (имя условное - прим.ред.), начиная с 21 декабря, около 100 раз обращалась в отделение полиции Бакинского метрополитена.

Согласно обвинительному заключению, она использовала нецензурные выражения в адрес сотрудников полиции, тем самым нарушая порядок их работы.

Она не подчинялась требованиям сотрудников полиции, которые просили ее прекратить эти действия. Позже был составлен протокол об административном задержании, который направлен на рассмотрение в Ясамальский районный суд.

Руководитель службы общественной безопасности столичного метрополитена сообщил суду, что в указанные даты К.Рауфзаде совершала мелкое хулиганство, используя неуместные выражения:

"На протяжении нескольких месяцев, эта женщина приходила в отделение около 100 раз и использовала нецензурные слова в адрес дежурных сотрудников полиции. Более того, она отправляла оскорбительные сообщения на мой личный номер мобильного телефона".

К.Рауфзаде заявила в суде, что неоднократно обращалась в отделение полиции с жалобами: "У меня было обращение в отделение по поводу преступления, которое произошло некоторое время назад.

Однако меня не принимали и просили явиться на следующий день. Позже я подверглась оскорблениям со стороны сотрудников полиции. Я обратилась по этому поводу в прокуратуру Ясамальского района. Также я ходила в полицейское отделение около 60-70 раз. Моей целью было встретиться с руководством и достучаться до нужных людей. Документы по делу были умышленно сфальсифицированы против меня. Я ни в чем не виновата".

Ясамальский районный суд изучил кадры с видеокамер отделения полиции в предполагаемые даты. Было доказано, что женщина нарушила порядок работы отделения, вступив в перепалку с полицейскими.

К.Рауфзаде была признана виновной по статьям 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (умышленное неповиновение законным требованиям сотрудника полиции) Кодекса об административных проступках и арестована в административном порядке на 10 суток.