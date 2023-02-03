Обнародован список учащихся, освобожденных от выпускных экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал список учащихся, освобожденных от сдачи выпускных экзаменов в 2022/2023 учебном году.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, на основании решения городских, районных психолого-медико-педагогических комиссий, созданных приказом Министерства науки и образования, ГЭЦ освободил от сдачи выпускных экзаменов на уровне полного среднего образования (XI класс) 99 учащихся, а на уровне общего среднего образования (IX класс) - 584 учащихся.

Со списком учащихся, освобожденных от сдачи выпускных экзаменов, можно ознакомиться здесь.