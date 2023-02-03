https://news.day.az/society/1534670.html Азербайджан ограничил экспорт лука
Азербайджан ограничил экспорт лука
Наложено ограничение на экспорт лука из Азербайджана.
Как передает в пятницу Day.Az, соответствующее решение принял Кабинет министров.
Было отмечено, что лук репчатый (обычный) и лук-шалот включены в перечень товаров, вывоз которых с таможенной территории Азербайджанской Республики временно регулируется.
Напомним, что директор Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде сообщил, что в декабре 2022 года и январе текущего года цены на лук выросли до максимального уровня (0,70 маната/кг) по сравнению с соответствующими периодами последних 5 лет.
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