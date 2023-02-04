Названо количество услуг в рамках ОМС по сердечно-сосудистым заболеваниям

Более 210 медицинских услуг, связанных с обследованием и лечением сердечно-сосудистых заболеваний, оказываются за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на международной научно-практической конференции "Кардиоонкология: современные взгляды на проблему" глава Департамента медицинского планирования Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Хикмет Ибрагимли.

Он отметил, что в эти услуги входят аортокоронарное шунтирование, замена и обслуживание сердечного аппарата, а также другие кардиохирургические операции.

"Нас радует, что сейчас такие дорогостоящие операции можно проводить гражданам бесплатно. Если в 2020 году количество людей, воспользовавшихся услугами кардиологии, составляло 1 424 человека, то в 2021 году - 10 793 человека. А в 2022 году эта цифра достигла 29 615. Если в 2020 году этими услугами по кардиохирургии воспользовались 1 230 человек, то в 2021 году - 8 147, а в 2022 году - 18 181. Что касается детской хирургии, то в 2020 году в рамках обязательного медицинского страхования было прооперировано 76 детей, в 2021 году - 283, а в 2022 году - 331 ребенок.

Впервые отделение сердечно-сосудистой хирургии открылось в Лянкяранской центральной районной больнице. В будущем планируется открыть такое отделение и в больницах других наших регионов", - отметил H.Ибрагимли.