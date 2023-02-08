Большегрузы с гуманитарной помощью отправились из Азербайджана в Турцию

Платформой "Братская помощь", учрежденной MÜSİAD-Azerbaycan, Азербайджано-турецким объединением деловых людей (ATIB), Общественным союзом предпринимателей и промышленников Турции и Азербайджана (TUIB), Конфедерацией предпринимателей Азербайджана, Общественным объединением выпускников турецких университетов, Клубом фармацевтов Азербайджана, Фондом поддержки молодежи, Ассоциацией современного развития, KOBSKA, Платформой ученых и предпринимателей - выпускников турецких вузов, Общественным объединением демобилизованных военнослужащих "Молодежное просвещение" при участии поддерживающей организации - Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана, в зону бедствия в Турции отправляется гуманитарная помощь.

Как сообщает в среду Day.Az, в братскую страну уже отправились два большегруза с помощью.

Отметим, что вчера платформа "Братская помощь" обнародовала перечень вещей, которые будут отправлены в зону стихийного бедствия в Турции. Среди них одеяла, готовая к употреблению пищевая продукция, зимняя одежда, средства гигиены, генераторы, ручные фонарики.

Платформа принимает помощь для пострадавших в Турции во многих точках Баку.

Отметим, что платформа "Братская помощь" была учреждена 6 февраля.

Платформа "Братская помощь" (председатель Рашад Джабирли) договорилась о совместной скоординированной деятельности с соответствующими государственными структурами Азербайджана и Турции для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.

Согласовано проведение 8 февраля 2023 года расширенного собрания Платформы, на котором будет сделано подробное заявление о работе, проводимой для оказания помощи братской стране.

Участники Платформы призвали всех желающих оказать финансовую поддержку людям, пострадавшим от землетрясения, примкнуть к кампании "SƏNİNLƏYƏM-TÜRKİYƏM!".

На счет Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) можно перечислить средства в турецких лирах, долларах США и евро посредством отделений и мобильных приложений банка Ziraat Bank Azerbayсan.

В том числе переводы можно производить на этот счет:

"Yardım et!"

SMS-пожертвование: абоненты Azercell могут сделать пожертвование, написав сумму, которую они хотят пожертвовать, и отправив сообщение на номер 8116.

Онлайн-пожертвование: Hesab.az и Yardım.et

Платежные терминалы: Milliön, eManat

Счет в AZN:

Валюта AZN

Банк бенефициара: ОАО Kapital Bank, Насиминский филиал

Код филиала 200112

VÖEN 9900003611

SWIFT код AIIBAZ2XXXX

Корреспондентский счет AZ37NABZ01350100000000001944

Название бенефициара: Азербайджанское общество Красного полумесяца

Счет бенефициара: AZ77AIIB38090059443500275111

VÖEN бенефициара: 1700011681

Адрес: город Баку, Насиминский район, улица И.Гасымова, 4

Телефон: +994124407169, Faks: +994124414849

E-mail: [email protected]

В Турции:

Министерство внутренних дел (İçişleri Bakanlığı)

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD)

Департамент по стихийным бедствиям (Deprem Dairesi Başkanlığı)

Тел: +90 312 287 36 48

+90 312 258 23 23 (Сантрал)

Факс: +90 312 287 93 70

E-mail: [email protected]