В геоинформационную цифровую систему Карабаха внесены данные территорий, очищенных от мин
В геоинформационную цифровую систему Карабаха уже внесены данные территорий, очищенных от мин, территорий, пригодных для сельскохозяйственной деятельности и объектов недвижимости.
Об этом сказал в среду начальник Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана Матин Эйнуллаев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в эту систему также интегрируются и данные домов и других жилых/нежилых объектов на освобожденных территориях.
"Также, в этой системе представлены 3D описания объектов недвижимости и работы по цифровизации и интеграции данных продолжаются", - подчеркнул он.
Эйнуллаев добавил, что в эту платформу интегрированы данные 32 госструктур.
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