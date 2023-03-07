https://news.day.az/society/1544268.html С банковского счета жителя Баку похитили крупную сумму
С банковского счета жителя Баку похитили крупную сумму
В Баку с банковского счета гражданина было похищено 20 тысяч манатов.
Как сообщили во вторник Day.Az в МВД Азербайджана, инцидент произошел в период с 14 по 21 февраля.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 39-го отдела полиции Сабаильского РОП, был опознан и задержан житель Баку Тельман Ахундов, подозреваемый в совершении хищения.
По факту проводится расследование.
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