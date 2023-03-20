Пожар в доме в Баку

В Хатаинском районе столицы сгорел частный дом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

На первом этаже двухэтажного 12-комнатного дома финского типа общей площадью 336 кв.м (каждый этаж по 168 кв. м) сгорели воспламеняющиеся конструкции трех комнат и предметы быта на площади 45 кв. м.

Остальная часть дома была защищена от огня.

Пожар был ликвидирован силами пожарных бригад.