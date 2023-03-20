https://news.day.az/society/1548315.html Пожар в доме в Баку
Пожар в доме в Баку
В Хатаинском районе столицы сгорел частный дом.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
На первом этаже двухэтажного 12-комнатного дома финского типа общей площадью 336 кв.м (каждый этаж по 168 кв. м) сгорели воспламеняющиеся конструкции трех комнат и предметы быта на площади 45 кв. м.
Остальная часть дома была защищена от огня.
Пожар был ликвидирован силами пожарных бригад.
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