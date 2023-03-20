https://news.day.az/society/1548349.html Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО
Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО
18 марта в 21:10 на территории службы пограничной заставы пограничного отряда "Горадиз" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), расположенной вблизи поселка Миндживан Зангиланского района, была предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в ГПС Азербайджана.
"В результате оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 9,4 килограммов наркотических средств.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия",- говорится в сообщении ведомства.
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