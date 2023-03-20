Какой будет погода в районах Азербайджана в праздничные дни?

Синоптики сообщили о погоде в регионах Азербайджана в праздничные дни, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

С 21 марта до вечера 22 марта в Габалинском районе ожидаются осадки, 23-24 марта ожидается стабильная погода. Ночью и утром туман, скорость восточного ветра составит 5-10 м/с, температура воздуха ночью будет 5-7 °С, днем 13-16 °С тепла.

В Шахдаге 20 марта ожидается погода без осадков, со второй половины дня 21 марта, ночью и утром 22 марта ожидаются осадки переходящие в снег, которые к вечеру постепенно прекратятся. 23-24 марта ожидается стабильная погода, ночью и утром туман, скорость восточного ветра составит 3-8 м/с, температура воздуха составит ночью 0-4 °С мороза, днем 0-3 °С тепла.

В Исмаиллинском районе с утра 21 марта ожидаются осадки, которые прекратятся к вечеру 22 марта, 23-24 марта ожидается стабильная погода, ночью и утром туман, скорость восточного ветра 3-8 м/с, температура воздуха ночью составит 4-6 °С, днем 12-15 °С.

В Лянкяранском районе с утра 21 марта до 22 марта ожидаются осадки, 23-24 марта ожидается стабильная погода, ночью и утром туман, скорость восточного ветра составит 5-10 м/с, температура воздуха составит ночью 8-10 °С, днем 14-17 °С тепла.

В Шекинском районе в основном без осадков, с 21 по 22 марта местами ожидаются незначительные осадки, 23-24 марта установится стабильная погода, ночью и утром туман, скорость восточного ветра составит 5-10 м/с, температура воздуха ночью 7-9 °С, днем 13-16 °С тепла.