Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане за последние сутки выявлено 8 случаев заражения коронавирусом, 63 человека вылечились, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 829 279 случая заражения коронавирусной инфекцией, 818 858 человек вылечились, 10 153 - скончались, число активных больных составляет 268.

За последние сутки в стране проведены 465 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 550 354.