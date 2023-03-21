https://news.day.az/society/1548689.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 8 случаев заражения коронавирусом, 63 человека вылечились, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 829 279 случая заражения коронавирусной инфекцией, 818 858 человек вылечились, 10 153 - скончались, число активных больных составляет 268.
За последние сутки в стране проведены 465 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 550 354.
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