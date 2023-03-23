https://news.day.az/society/1548991.html TƏBİB о состоянии Мехрибан Заки
TƏBİB о состоянии Мехрибан Заки
Обнародовано состояние народной артистки Мехрибан Зеки, сообщает Day.Az.
Сообщается, что на данный момент ее состояние стабильное.
Напомним, вчера в аварии на дороге, ведущей в поселок Сарай, погиб заслуженный работник культуры Огтай Алиев, его супруга заслуженная артистка Диляра Алиева и народная артистка Мехрибан Зеки получили травмы.
По информации TƏBIB, Мехрибан Зеки и Диляра Алиева были переведны из Сумгайыта в одно из частных медицинских учреждений Баку.
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