TƏBİB о состоянии Мехрибан Заки

Обнародовано состояние народной артистки Мехрибан Зеки, сообщает Day.Az.

Сообщается, что на данный момент ее состояние стабильное.

Напомним, вчера в аварии на дороге, ведущей в поселок Сарай, погиб заслуженный работник культуры Огтай Алиев, его супруга заслуженная артистка Диляра Алиева и народная артистка Мехрибан Зеки получили травмы.

По информации TƏBIB, Мехрибан Зеки и Диляра Алиева были переведны из Сумгайыта в одно из частных медицинских учреждений Баку.