До акции "Час Земли 2023" остается 1 день

Завтра при поддержке Общественного объединения IDEA, официального координатора международной кампании "Час Земли" по Азербайджану и азербайджанского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF Azerbaijan), Общественного объединения - молодежного движения "Джаван" будет организована массовая акция.

Как сообщили Day.Az в общественном объединении IDEA, "Час Земли" как самое массовое движение в мире, посвященное окружающей среде, мобилизует миллионы людей на борьбу с климатическими изменениями. Кампания впервые прошла в 2007 году в городе Сидней (Австралия) как акция по массовому отключению света, и с тех пор отмечается в большинстве стран мира, в тысячах городов. Во время акции "Час Земли", которые ежегодно отмечаются в последнюю субботу марта, фасадные огни известных зданий в крупных городах гаснут на час в 20:30 по местному времени.

В рамках кампании 25 марта в 20:00 в парке Деде Горгуд в Наримановском районе Баку состоится массовая акция "Час Земли 2023". Во время акции намечается организация флешмобов, эко-конкурсов, нон-стоп музыки и других развлечений.

Во время акции "Час Земли 2023", которая пройдет под девизом "Выключи. Посвяти нашей планете час" неравнодушные люди во всем мире объединятся против изменения климата, чтобы продемонстрировать солидарность ради поддержания уровня глобального потепления ниже чем на 1,5°C.

Организаторы кампании "Час Земли" призывают всех присоединиться к акции и посвятить час нашей планете, выключив свет на 60 минут в 20:30 25 марта, не жалея усилий для решения экологических проблем.