Подробности убийства мужчины в поселке Алят

В поселке Алят Гарадагского района Баку задержан подозреваемый в убийстве 49-летнего Даяната Тапдыг оглу Джафарова.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержан и передан следствию подозреваемый в совершении преступления житель поселка Алят Шахин Этибар оглу Гулиев, 1989 года рождения.

Напомним, что 25 марта, около 20:00 в полицию поступила информация об обнаружении в одном из домов в поселке Алят Гарадагского района тела мужчины с признаками насильственной смерти.