https://news.day.az/society/1549651.html Подробности убийства мужчины в поселке Алят
Подробности убийства мужчины в поселке Алят
В поселке Алят Гарадагского района Баку задержан подозреваемый в убийстве 49-летнего Даяната Тапдыг оглу Джафарова.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержан и передан следствию подозреваемый в совершении преступления житель поселка Алят Шахин Этибар оглу Гулиев, 1989 года рождения.
Напомним, что 25 марта, около 20:00 в полицию поступила информация об обнаружении в одном из домов в поселке Алят Гарадагского района тела мужчины с признаками насильственной смерти.
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